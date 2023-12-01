Алтай-Кокс повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) стартовал месяц безопасности, цель которого замотивировать работников выявлять, оценивать и устранять риски на производстве. В течение месяца сотрудники будут оттачивать навыки и привычки применения одного из инструментов ОТПБ - «Динамической оценки рисков» (ДОР).

Динамическая оценка рисков (ДОР) — комплексный инструмент ОТПБ, направленный на развитие у работников привычки и навыков оценки ситуации на месте проведения работ при ее подготовке и выполнении.

В программе: обучение применению инструмента «Динамической оценки рисков», мастер-классы по фиксации фактов приостановки небезопасных работ, совместные линейные обходы с руководителями и другое. Самых активных участников мероприятий ждут сувениры с корпоративной символикой.

Динамическая оценка рисков — это процесс, который должен быть интегрирован в производственную деятельность. Сотрудникам нужно время, чтобы осознать его и внедрить в свою работу. Поэтому специалисты ОТПБ проводят обучение, посещают сменно-встречные собрания и рабочие места, разбирают сложные вопросы на встречах в подразделениях. Главное, для чего мы внедряем ДОР, это исключение травм на производстве, — комментирует Игорь Цепелев, начальник управления ОТиПБ Алтай-Кокса.

Алтай-Кокс направил более 570 млн рублей на повышение промышленной безопасности и улучшение условий труда работников в 2022 году.