Алтай-Кокс повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

Динамическая оценка рисков (ДОР) — комплексный инструмент ОТПБ, направленный на развитие у работников привычки и навыков оценки ситуации на месте проведения работ при ее подготовке и выполнении.
В программе: обучение применению инструмента «Динамической оценки рисков», мастер-классы по фиксации фактов приостановки небезопасных работ, совместные линейные обходы с руководителями и другое. Самых активных участников мероприятий ждут сувениры с корпоративной символикой.
Динамическая оценка рисков — это процесс, который должен быть интегрирован в производственную деятельность. Сотрудникам нужно время, чтобы осознать его и внедрить в свою работу. Поэтому специалисты ОТПБ проводят обучение, посещают сменно-встречные собрания и рабочие места, разбирают сложные вопросы на встречах в подразделениях. Главное, для чего мы внедряем ДОР, это исключение травм на производстве, — комментирует Игорь Цепелев, начальник управления ОТиПБ Алтай-Кокса.
Алтай-Кокс направил более 570 млн рублей на повышение промышленной безопасности и улучшение условий труда работников в 2022 году.