19 августа
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Экономика
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Альфа-Банк открыл в Камне-на-Оби офис нового формата

Цифровые технологии, комфортное пребывание и персональные менеджеры – так теперь происходит обслуживание клиентов в новых офисах Альфа-Банка по всей стране. На минувшей неделе современный phygital-офис открыли и в Камне-на-Оби. Он находится по адресу ул. Пушкина, 25 и активно принимает клиентов.

Открытие офиса Альфа-Банка.
Открытие офиса Альфа-Банка.
Фото: АО "Альфа-Банк"

Phygital-офис – это сочетание цифровых и физических каналов (от англ. physical и digital). Буквально цифровой офис в реальном исполнении. Вместо длинной стойки, разделяющей менеджеров и клиентов здесь небольшие столики с креслами, вместо нагромождения компьютерной и оргтехники – ноутбуки и планшеты. Здесь можно подробно, без очереди за спиной узнать всё, зачем вы пришли: карты, накопления, кредиты, инвестиции и финансы. К каждому клиенту – персональный подход, каждой задаче – выгодное решение.

Открытие офиса Альфа-Банка.
Открытие офиса Альфа-Банка.
Фото: АО "Альфа-Банк"

Phygital-офис – это не только про комфорт. Это еще и про скорость выполнения операций. Все сотрудники офиса обучены качественному банковскому сервису. А за счет отказа от бумажного документооборота в пользу электронного сокращается время ожидания в очереди. Все необходимая информация всегда будет доступна клиенту в приложении.

Открытие офиса Альфа-Банка.
Открытие офиса Альфа-Банка.
Фото: АО "Альфа-Банк"

- Мы проводим активную цифровизацию и делаем все сервисы и услуги более современными и доступным. Почти все задачи можно решить в приложении. Но многим клиентам важно личное общение, возможность получить всю информацию, задать все вопросы реальному человеку. И мы даем возможность сделать это в комфортных условиях в наших новых офисах, – прокомментировала региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Альфа-Банк взял курс на обновление офисов по всей стране несколько лет назад и не собирается его менять. Даже несмотря на объективные сложности последнего времени.

- Банк продолжает открывать новые офисы в городах России и Алтайского края с численностью более 100 тыс. жителей. И сразу делаем их современными – так, чтобы клиент получил качественную услугу быстро и комфортно, – добавила директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае Марина Малышева.

Открытие офиса Альфа-Банка.
Открытие офиса Альфа-Банка.
Фото: АО "Альфа-Банк"

Подобный офис в середине июля открыли в Рубцовске. Кстати, он тоже был первым в городе и сразу phygital-формата. В Барнауле шесть офисов (три из них phygital-формата: в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, на Ленина, 106, в ТРЦ «Огни»). В мае 2023 года новый офис открыли в Горно-Алтайске.

Открытие офиса Альфа-Банка.
Открытие офиса Альфа-Банка.
Фото: АО "Альфа-Банк"

АО "Альфа-Банк", Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

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