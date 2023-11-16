16 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pWuJsJDmRi

«Алейскзернопродукт» показал возможности нового завода на главной выставке зооиндустрии

ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова в седьмой раз участвовал в выставке «ПаркЗоо». В этом году команда особо тщательно подошла к разработке дизайна стенда, уделив внимание его оформлению, яркой демонстрации товаров и удобству посетителей.

«Алейскзернопродукт» показал возможности нового завода на выставке «ПаркЗоо 2023».
«Алейскзернопродукт» показал возможности нового завода на выставке «ПаркЗоо 2023».
Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Алейскзернопродукт» им . С.Н. Старовойтова.

На «ПаркЗоо 2023» состоялась презентация нового современного завода «Алейскзернопродукта», который был запущен в 2022 году. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием Wenger (Венгер) и может ежедневно выпускать до 100 тонн кормов для кошек и собак. Благодаря этому общий объём производства увеличился до 150 тонн продукции в сутки. На предприятии налажено контрактное производство. Компания готова рассмотреть предложения по изготовлению рационов для частных торговых марок.

Также на стенде был представлен новый бренд кормов для домашних животных категории суперпремиум — Green Holder (Грин Холдэр). Рационы этой торговой марки разрабатывались с учётом последних научных достижений и ключевых принципов здорового питания животных

Новинка пользовалась повышенным вниманием гостей и участников «ПаркЗоо 2023».

На выставке «Алейскзернопродукт» продемонстрировал и давно зарекомендовавшие себя на рынке марки — «Дилли» (корма для собак) и Catland (Кэтлэнд) (корма для кошек). Стенд компании на «ПаркЗоо 2023» посетило рекордное количество гостей. Все желающие получили пробные образцы продукции, сувениры, а также консультации от экспертов.

Участие в выставке помогло «Алейскзернопродукту» не только презентовать свои корма, но и обсудить насущные вопросы с действующими партнёрами, а также наладить новые деловые контакты.

www.azpaley.ru
korma@azpaley.ru


  • Реклама
  • ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость