«Алейскзернопродукт» показал возможности нового завода на главной выставке зооиндустрии

ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова в седьмой раз участвовал в выставке «ПаркЗоо». В этом году команда особо тщательно подошла к разработке дизайна стенда, уделив внимание его оформлению, яркой демонстрации товаров и удобству посетителей.

На «ПаркЗоо 2023» состоялась презентация нового современного завода «Алейскзернопродукта», который был запущен в 2022 году. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием Wenger (Венгер) и может ежедневно выпускать до 100 тонн кормов для кошек и собак. Благодаря этому общий объём производства увеличился до 150 тонн продукции в сутки. На предприятии налажено контрактное производство. Компания готова рассмотреть предложения по изготовлению рационов для частных торговых марок.

Также на стенде был представлен новый бренд кормов для домашних животных категории суперпремиум — Green Holder (Грин Холдэр). Рационы этой торговой марки разрабатывались с учётом последних научных достижений и ключевых принципов здорового питания животных

Новинка пользовалась повышенным вниманием гостей и участников «ПаркЗоо 2023».

На выставке «Алейскзернопродукт» продемонстрировал и давно зарекомендовавшие себя на рынке марки — «Дилли» (корма для собак) и Catland (Кэтлэнд) (корма для кошек). Стенд компании на «ПаркЗоо 2023» посетило рекордное количество гостей. Все желающие получили пробные образцы продукции, сувениры, а также консультации от экспертов.

Участие в выставке помогло «Алейскзернопродукту» не только презентовать свои корма, но и обсудить насущные вопросы с действующими партнёрами, а также наладить новые деловые контакты.

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