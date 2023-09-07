7 сентября
﻿
Экономика

Алексей Алехин назначен президентом фармацевтической компании «Алтайвитамины»

1 сентября 2023 года к руководству фармацевтической компании «Алтайвитамины» присоединился Алексей Алехин в должности президента компании. Ранее он занимал должность советника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Фармацевтическая компания «Алтайвитамины»
Фармацевтическая компания «Алтайвитамины»
Фото предоставлено компанией «Алтайвитамины».

Алексей Алехин будет курировать развитие компании «Алтайвитамины» и помогать команде реализовывать новые стратегические цели и задачи, которые стоят перед предприятием.

Отметим, что в течение последних 12 лет Алексей Алехин продолжает работать в сфере развития отечественной фармацевтической промышленности. Кроме того, он является одним из авторов «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» («ФАРМА-2030»).

Алексей Алехин.
Алексей Алехин.
Фото предоставлено компанией «Алтайвитамины».

«Алтайвитамины» — крупнейшее отечественное фармацевтическое предприятие, входит в Группу компаний «Арнест». Основанное в 1949 году в Алтайском крае, сегодня предприятие «Алтайвитамины» производит лекарственные средства в ключевых социально значимых областях (кардиология, оториноларингология, акушерство и гинекология, пульмонология, стоматология), биологически активные добавки и лечебное питание. Особенностью препаратов является природное сырье растительного, животного и минерального происхождения из Алтая и качественные субстанции. Продукция производится в соответствии с международным стандартом GMP.

Сегодня компанией «Алтайвитамины» принят вектор на модернизацию и расширение производства, укрепление позиций на фармацевтическом рынке. Важным событием для предприятия «Алтайвитамины» и всей Группы «Арнест» стало назначение Алексея Алехина на должность президента фармацевтической компании «Алтайвитамины».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость