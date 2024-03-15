Активная фаза нацпроекта «Производительность труда» стартовала на ООО «Алтайская упаковка»

ООО «Алтайская упаковка» приступило к реализации национального проекта «Производительность труда». На предприятии состоялось стартовое совещание, которое и дало старт мероприятиям по оптимизации пилотного потока в рамках нацпроекта.

Совещание проводилось на производственной площадке, где присутствовали руководители и сотрудники производственных и вспомогательных подразделений, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

Коллектив предприятия уже добился хороших успехов по оптимизации процессов, но можно и нужно развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Нас пригласили поучаствовать в национальном проекте «Производительность труда» и мы, изучив суть программы, решили принять участие, потому что взгляд со стороны очень важен, — отметил генеральный директор «Алтайской упаковки» Вячеслав Липин.

Представитель РЦК Константин Трегуб презентовал программу реализации проекта и поделился лучшими практиками реализации проектов на предприятиях Алтайского края из различных отраслей, чтобы наглядно показать эффект от развития производственной системы на принципах бережливого производства.

Кроме того, он пожелал команде предприятия взять по максимуму для себя от данного проекта в рамках развития компетенций для личностного роста и развития предприятия с точки зрения «Бережливой философии».

Теперь, в ближайшие три месяца, на предприятии будет проводиться диагностика потока, которая включает в себя картирование процесса создания ценности, сбор и анализ проблем, снижающих эффективность потока, разработка планов мероприятий по достижению целей проекта, а также организация «эталонного участка» по внедрению инструментов бережливого производства.

Целью данного этапа является выявление проблем и разработка корректирующих мероприятий, которые будут внедряться на следующем этапе реализации проекта сотрудниками компании.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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