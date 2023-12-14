Аграрии выдержали удар непогоды. Как климатические сюрпризы сказались на сельхозсезоне в Алтайском крае

Сельскохозяйственная отрасль Алтайского края сумела в 2023 году успешно преодолеть вызовы, связанные с негативными климатическими и погодными условиями. Об этом накануне в ходе интернет-форума на официальном сайте региона заявил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Действительно, минувший полевой сезон был очень сложным по погодным условиям, это отразилось на итогах работы отрасли, и в части затрат, и в части оперативности проведения уборочной. Но благодаря тому, что сельхозтоваропроизводители планомерно проводят техническое и технологическое переоснащение, инвестируют в укрепление материально-технической базы, усиливают сушильные мощности, они смогли максимально реализовать накопленный запас прочности в этот тяжелый год, — отметил глава краевого минсельхоза.

При этом он особо подчеркнул: "Без технического перевооружения еще десятилетие назад аграриям не удалось бы выполнить объем таких работ".

Высказался Сергей Межин и на предмет рисков, связанных с посевами озимой пшеницы в условиях пришедших на Алтай холодов, которые, в свою очередь, сменили собой небывало теплую ноябрьскую погоду.

Безусловно, метеоусловия — один из определяющих факторов и для сева, и для прохождения периода перезимовки озимых культур. Отмечу, что погодные условия осени были неблагоприятными для посева озимых, поэтому площадь их сева составила порядка 90 тыс. гектаров. Специалистами Росгидромета в соответствии с утвержденным регламентом проводятся наблюдения и ведется фиксация влияния на посевы погодных параметров. В течение зимнего периода предусмотрено два обязательных (официальных) срока взятия проб (монолитов) и определение состояния зимующих растений. Но практика показывает, что хозяйства делают и самостоятельные отборы и фиксируют изменения у растений. В случае выпадения части посевов, конечно же, на этих площадях можно выполнить яровой сев. Какими культурами — хозяйства самостоятельно примут решения, это будет обусловлено и погодными условиями весны, и агрономическими правилами, и экономическими реалиями, — отметил министр сельского хозяйства.

Обратился Сергей Межин и к вопросу, связанным с тем, что из-за неблагоприятной погоды минувшего сельскохозяйственного сезона, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

В этом контексте он напомнил, что одним из инструментов нивелирования последствий неблагоприятной погоды, какая была в этом году, является агрострахование с государственной поддержкой.

По словам главы краевого минсельхоза, в 2023 году договоры сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой осуществляли четыре страховые компании.

Услугами компаний воспользовались 38 хозяйств, заключивших 55 договоров страхования посевов (в том числе 14 договоров, включавших событие "чрезвычайная ситуация природного характера"). Работа по уточнению ущерба в рамках договоров страхования ведется, завершится в первом квартале 2024 года, — добавил министр.

Напомним, что решение о введении в районах Алтайского края режима ЧС из-за неблагоприятных погодных условий было принято губернатором Виктором Томенко.

Высказываясь на этот счет, губернатор подчеркивал, что режим ЧС, в частности, позволит смягчить последствия засухи для алтайских хозяйств.