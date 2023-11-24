Аграрии Алтая взяли на развитие на 38% больше средств от РСХБ, чем годом ранее.

Россельхозбанк продолжает выполнение своей первоочередной задачи — финансирование развития и текущих задач агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. С начала года РСХБ профинансировал аграриев двух регионов на сумму свыше 15 млрд рублей, что на 4,2 млрд (38%) превышает результат за тот же период прошлого года. Из них более 9,3 млрд рублей направлено на проведение сезонных работ. Более 11 млрд рублей кредитных средств выдано по льготным ставкам, при этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 7 млрд рублей.

У меня уже нет трудных годов — этот сезон 34-й в моей жизни. Тот размер хозяйства и те формы, которые мы выбрали для работы — они оправданы. Поэтому этот год не являлся для нас критичным: мы получили стабильный урожай, плюс-минус на уровне прошлого года, по качеству тоже выдержали. Сейчас главный момент для нас — реализация продукции. Это мероприятие сложней посевной или уборочной кампаний. Для того, чтобы посеять, вырастить и убрать достойный урожай у нас все есть. А вот реализовать: рынок колеблется и зависит от очень многих показателей, на которые мы напрямую не можем повлиять. Поэтому живем в тех условиях, которые у нас есть. Если в общем оценить, то ситуация по нашему хозяйству нормальная, плановая. Сейчас у нас есть долгосрочный кредит в РСХБ. Условия, в общем, не плохие и с нашей стороны не было никаких просрочек и задолженностей, нас здесь понимают, вместе работаем, — прокомментировал итоги сельскохозяйственного сезона Владимир Устинов, один из успешных фермеров Косихинского района Алтайского края.

Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, востребованные кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов — всё это обуславливает растущее доверие жителей Алтая к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала. Мы работаем по принципу обратной связи и учитываем пожелания клиентов в разработке продуктов и в формате сотрудничества, — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для работы агропромышленного комплекса края во всех отраслях. В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный).

На сайте Россельхозбанка www.rshb.ru вы найдете большой перечень предложений и акций для сельхозтоваропроизводителей, кредитный калькулятор, узнаете о льготном кредитовании исполнителей СПК по господдержке предприятий АПК, рассчетно-кассовом обслуживании, кешбэку по бизнескартам, о программах банка при покупке сельхозтехники от производителей, кредитах микробизнесу. Действуют специальные продукты по всем мерам государственной поддержки для юридических и физических лиц, а также антикризисные государственные кредитные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое. За более подробной информацией обращайтесь на сайт или в офисы Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк»