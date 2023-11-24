Аграрии Алтая взяли на развитие на 38% больше средств от РСХБ, чем годом ранее.

У меня уже нет трудных годов — этот сезон 34-й в моей жизни. Тот размер хозяйства и те формы, которые мы выбрали для работы — они оправданы. Поэтому этот год не являлся для нас критичным: мы получили стабильный урожай, плюс-минус на уровне прошлого года, по качеству тоже выдержали. Сейчас главный момент для нас — реализация продукции. Это мероприятие сложней посевной или уборочной кампаний. Для того, чтобы посеять, вырастить и убрать достойный урожай у нас все есть. А вот реализовать: рынок колеблется и зависит от очень многих показателей, на которые мы напрямую не можем повлиять. Поэтому живем в тех условиях, которые у нас есть. Если в общем оценить, то ситуация по нашему хозяйству нормальная, плановая. Сейчас у нас есть долгосрочный кредит в РСХБ. Условия, в общем, не плохие и с нашей стороны не было никаких просрочек и задолженностей, нас здесь понимают, вместе работаем, — прокомментировал итоги сельскохозяйственного сезона Владимир Устинов, один из успешных фермеров Косихинского района Алтайского края.
Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, востребованные кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов — всё это обуславливает растущее доверие жителей Алтая к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала. Мы работаем по принципу обратной связи и учитываем пожелания клиентов в разработке продуктов и в формате сотрудничества, — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.
РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для работы агропромышленного комплекса края во всех отраслях. В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный).
На сайте Россельхозбанка www.rshb.ru вы найдете большой перечень предложений и акций для сельхозтоваропроизводителей, кредитный калькулятор, узнаете о льготном кредитовании исполнителей СПК по господдержке предприятий АПК, рассчетно-кассовом обслуживании, кешбэку по бизнескартам, о программах банка при покупке сельхозтехники от производителей, кредитах микробизнесу. Действуют специальные продукты по всем мерам государственной поддержки для юридических и физических лиц, а также антикризисные государственные кредитные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое. За более подробной информацией обращайтесь на сайт или в офисы Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк»