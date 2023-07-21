Живая легенда. Что за 73-летний автомобиль продают за 2 млн рублей в Рубцовске

ГАЗ "Победа" 1950 года выпуска продают за 2 млн рублей в Рубцовске. Неизвестно, реплика ли это или же отреставрированный автомобиль.

"Победа" занимает важное место в отечественном автопроме. Она стала первым в СССР массовым легковым автомобилем и в какой-то степени еще и символом послевоенного возрождения страны.

Автор объявления не указывает, реплика ли это. Но в любом случае автомобиль выглядит достойно. У него яркий синий кузов с покатой крышей.

В 50-е годы "Победа" считалась самым современным автомобилем. В машине были воплощены передовые технические решения, такие как ламповые указатели поворотов и стоп-сигналы, стеклоочистители с электроприводом, а также отопление салона.

Существует легенда, что вообще-то новый автомобиль хотели назвать "Родина". Но когда Сталину показали образец будущей серийной машины, тот спросил: "И почем мы будем Родину продавать?" Тогда вождю сообщили второй вариант названия, который тот и одобрил.

У данного экземпляра бензиновый двигатель на 2,1 л, механическая коробка передач, задний привод и 50 лошадиных сил.