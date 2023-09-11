12 сентября
﻿
Автоновости

Зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Мощного японца продают в Барнауле за 1,1 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
Зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
Авито

Спортбайк Kawasaki Ninja ZX-10R. В нем сделано все умом. При катании на других спортбайках обычно быстро устает спина. А на этом мощном красавце гонщик буквально лежит, упёршись на кузов.

Из минусов владельцы выделяют следующие несколько факторов:

  • Нужна очень гладкая дорога
  • Большой расход топлива
  • Дорогие детали

Однако плюсы перевешивают все недостатки. Несмотря на то что байк достаточно дорого ремонтировать, ломается он очень редко. Сам мотоцикл выполнен очень качественно и продумано. Зеркала со встроенными поворотниками, хорошая выхлопная система, вилка с большим поршнем.

Kawasaki преподносит своим покупателям яркие краски своей техники, этот же мотоцикл очень хорошо смотрится в зеленом обличии.

У спортбайка бензиновый двигатель, а мощность составляет 212 лошадиных сил.

Ранее сборный любимец Suzuki Jimny продают в Барнауле за 1 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость