31 октября
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Автоновости

Запущен сервис помощи на дороге для Nissan в России

«АвтоВАЗ» запустил сервис помощи на дорогах для автовладельцев Nissan в России, сообщает пресс-служба концерна.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Так, доступна эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности, подвоз топлива, запуск двигателя и замена колеса, другие "опции". В том числе юридическая поддержка.

Такса

Клиентская карта имеет номинал 499 рублей на одну услугу, указывает Газета.Ru.

Локация

Услуга помощи на дороге владельцам Nissan доступна на территории России в радиусе 200 км от городов, где есть дилеры концерна.

АвтоВАЗ получил активы Nissan в России.

Ранее сообщалось, почему мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России.

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