Запущен сервис помощи на дороге для Nissan в России

Так, доступна эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности, подвоз топлива, запуск двигателя и замена колеса, другие "опции". В том числе юридическая поддержка.
Такса
Клиентская карта имеет номинал 499 рублей на одну услугу, указывает Газета.Ru.
Локация
Услуга помощи на дороге владельцам Nissan доступна на территории России в радиусе 200 км от городов, где есть дилеры концерна.
АвтоВАЗ получил активы Nissan в России.
Ранее сообщалось, почему мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России.