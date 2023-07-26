Военный автомобиль, который снимался в фильме Павла Костомарова, продают за 3,3 млн рублей

Dodge WC series 1944 года продают за 3,3 млн рублей в Барнауле. По словам продавца, автомобиль участвовал в съемках фильма "Бансу" Павла Костомарова.

Автомобиль известен в России как "Додж три четверти", так как такой внедорожник мог увезти за раз 750 кг или три четверти тонны.

Во время Великой Отечественной войны такие внедорожники собирали в Америке и отвозили в Россию по договору ленд-лиза. Автомобиль отличались большой грузоподъемностью - он мог возить боеприпасы, оружие и большое число людей.

Неизвестно, реплика ли это или же оригинал. По словам продавца, "Додж" в отличном состоянии.

Продавец утверждает, что этот "Додж" использовали в съемках фильма "Бансу" Павла Костомарова. Это российский военный триллер, который выходит в прокат в 2023 году.

У Dodge WC бензиновый двигатель на 3,8 л, механическая коробка передач и более 90 лошадиных сил.