27 июля
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Автоновости

Вишневый Tiggo 7 Pro Max продают за 2,7 млн рублей в Барнауле

Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска продают за 2,7 млн рублей в Барнауле.

Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска
Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска
Drom.ru

От своих предшественников новенький Chery Tiggo отличается передней бамперной группой с хромированным обрамлением решетки радиатора и измененным рисунком сетки.

Блок-фары автомобиля выполнены полностью на LED-элементах, включая ближний и дальний свет.

Салон Chery Tiggo отделан черной кожей. На приборной панели установлены цифровой щиток приборов и экран медиасистемы диагональю по 12,3 дюйма каждый с HD-разрешением.

В комплектацию автомобиля входят стекла увеличенной толщины, голосовое управление функциями медиасистемы, навигатор и пакет систем превентивной безопасности.

У Chery Tiggo 7 Pro Max бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач - вариатор и 147 лошадиных сил.

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