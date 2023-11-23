С 23.11 по 30.11.2023 действует выгода до 690 000 руб.* на автомобили OMODA и JAECOO.

Количество автомобилей ограничено!

В Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.