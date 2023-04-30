В Алтайском крае закрыт участок автодороги из-за разлива воды

Автодорогу закрыли из-за резкого подъема реки Иша — произошел перелив через автодорогу протяженностью 50 метров, глубиной 65 сантиметров.
Паводковая обстановка находится на контроле минтранса Алтайского края, указывает «Бийский рабочий».
Между тем, по сообщению «Алтайавтодора», на 30 апреля паводковая ситуация спокойная — разрушений и переливов через дороги не наблюдалось.
Сообщалось, что дорогу, ранее закрытую из-за паводка, открыли в Алтайском крае.
О том, как пройдет паводок на Алтае и насколько он будет опасен — в материале altapress.ru.