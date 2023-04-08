10 апреля
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Автоновости

В Алтайском крае усилят контроль за байкерами

С наступлением мотосезона в регионе происходит резкое увеличение ДТП с участием мопедов, скутеров и мотоциклов, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0.

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции на протяжении всего весенне-летнего периода будут уделять особое внимание водителям мототранспорта.

Особо контролировать будут тех, кто управляет мототранспортом в состоянии алкоголього опьянения, не использует мотошлемы и не имеет водительского удостоверения.

«При управлении скутером, мопедом или мотоциклом соблюдайте правила безопасности, используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Любая неисправность или оплошность при управлении мототранспортом может привести к непоправимым последствиям», — напомнили в Госавтоинспекции.

Ранее подростки на мотоцикле влетели в автомобиль на Алтае.

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