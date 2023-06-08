В Алтайском крае перекрыли участок дороги из-за страшного лесного пожара

Проезд для всех видов транспорта запретили на следующем участке:
Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участке от с. Новоегорьевское до с. Волчиха.
Причина перекрытия - плохая видимость и задымление в связи с мощным лесным пожаром в Егорьевском районе. Существует угроза распространения огня на участки дороги.
Напоминаем, что лесной пожар начался 7 июня на Шубинском участке Ракитовского лесничества в Егорьевском районе. 8 июня площадь возгорания достигла 720 га. Населенные пункты находятся в 10 км от лесного пожара.
С огнем борются службы МЧС.