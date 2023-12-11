Удобно и быстро. Какие новые сервисы ГИБДД есть в вашем мобильном устройстве

Сегодня оплачивать штрафы и ставить транспорт на учет можно, не затрачивая лишнего времени. Ведь все это просто сделать через смартфон, скачав приложение «Госуслуги», «Госуслуги Авто», или обратиться к официальному сайту Госавтоинспекции МВД России. О том, что собой представляют основные сервисы Госавтоинспекции в мобильном устройстве, расскажет altapress.ru.

Оплачивать штрафы и ставить транспорт на учет можно через смартфон, скачав приложение «Госуслуги», «Госуслуги Авто», или на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

«Госуслуги»

Постановка на учет/снятие ТС с учета

В подразделе «Авто» можно зарегистрировать или выписать автомобиль.

Так, в услуге «Регистрация транспортных средств» можно:

Зарегистрировать автомобиль или другое транспортное средство;

Прекратить регистрацию или снять ТС с учета;

Внести изменения в регистрационные данные;

Получить дубликаты регистрационных документов.

А чтобы выписать транспорт из реестра, нужно получить данные из государственного реестра транспортных средств и запросить выписку по всем своим ТС или в отношении отдельного.

Штрафы

Оплатить штраф ГИБДД можно через «Личный кабинет», где уведомление о задолженности появится внизу окна.

В подразделе «Штрафы» есть услуга «Возврат штрафов и государственных пошлин МВД». Она позволяет вернуть ошибочно или избыточно уплаченные штрафы и госпошлины, выставленные МВД, например автоштрафы.

Права

Также на «Госуслугах» можно подать заявление на получение или замену водительского удостоверения. Готовый документ водителю нужно забрать лично в выбранном им отделении ГИБДД.

Электронный договор купли-продажи

Скачать шаблон договора можно в приложении. Но при этом нужно соблюдать следующие условия:

Создать договор может только продавец;

Транспортное средство должно состоять на учете в ГИБДД за продавцом.

Также договор одновременно является актом приема-передачи.

Другой транспорт

Помимо наземного транспорта на «Госуслугах» можно зарегистрировать маломерные суда. Маломерными они считаются, когда их длина не превышает 20 м и когда они предназначены для перевозки не более 12 человек. К ним относятся яхты, катера, гидроциклы, надувные лодки, катамараны.

Регистрацию проходят маломерные суда массой свыше 200 кг или мощностью двигателя больше 8 кВт.

На учет можно поставить и гражданский беспилотник. Производят учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации.

«Госуслуги Авто»

Оформление ДТП

Одна из наиболее удобных услуг, которую предлагает новое приложение, — это оформление ДТП без вызова ГИБДД. Есть несколько условий, при которых можно оформить транспортное происшествие по «европротоколу». Вот их перечень:

В ДТП не пострадали люди, не пострадали третьи лица или их имущество;

Участвую только два ТС;

У обоих водителей есть полис ОСАГО;

У второго водителя есть подтвержденная запись на Госуслугах;

Не повреждена инфраструктура (например ограждение, столбы);

Расположение ТС не было изменено после ДТП.

Фотофиксация

Изюминка «Госуслуги Авто» — возможность сделать фотофиксацию в дополнение к бумажному и электронному европротоколу. Это позволит ускорить процесс оформления происшествия и возмещения ущерба от него.

Водительское удостоверение

В приложении «Госуслуги Авто» автовладельцы могут предъявить водительское удоставерение и СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Инспектор с помощью планшета отсканирует QR-код и получит данные документов.

В 2023 году предъявление электронных водительских прав и СТС действует в режиме опытной эксплуатации. Обратите внимание, что инспектор вправе потребовать бумажную версию.

Данные документов загружаются из ГИБДД автоматически, если у приложения есть доступ в интернет.

QR-коды водительских прав и СТС меняются в приложении один раз в 24 часа вместе с датой последнего получения QR-кодов.

Документы можно предъявить с телефонов, не подключенных к интернету. Для этого необходимо хотя бы один раз зайти в приложение с доступом в интернет и загрузить данные документов в виде QR-кода.

Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России

На сайте Госавтоинспекции можно воспользоваться сервисом «Проверка штрафов», чтобы узнать актуальную информацию о нарушениях.

Для этого достаточно перейти в раздел «Сервисы», затем в подраздел «Проверка штрафов», где достаточно ввести государственный регистрационный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации ТС.

Проверка осуществляется без привязки к конкретному лицу. В результатах выводится основная информация о правонарушениях, совершенных с использованием проверяемого транспортного средства.

Также на сайте можно запросить проверку водителя, а именно факта выдачи действующего водительского удостоверения и наличия информации о лишении права управления. Для получения информации нужно ввести серию, номер и дату выдачи удостоверения.

Еще один актуальный сервис сайта — проверка автомобиля. Она выполняется по следующим позициям: