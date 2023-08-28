Только что с завода. Роскошный Hyundai Palisade продают за 6,9 млн рублей в Барнауле

Hyundai Palisade 2023 года выпуска продают за 6,9 млн рублей в Барнауле.

В 2022 году Hyundai Motor представила рестайлинговую версию Palisade, придав модели более свежий и брутальный вид. На рынок автомобиль вышел в 2023 году и только ждет своего хозяина.

Дизайнеры расширили переднюю решетку радиатора и усложнили форму верхних сегментов ДХО и указателей поворота. Решетку украшает «кольчуга» из хромированных сегментов переменной площади.

Салон отделан кожей и вмещает до семи человек. Объем багажника составляет более 310 л.

На передней панели установили монолитный экран, объединяющий показатели автомобиля и медиасистему. Диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, разрешение — 720p. Есть порты USB-C и возможность организовать Wi-Fi точку доступа в интернет.

У Hyundai Palisade дизельный двигатель на 2,2 л, автоматическая коробка передач и 202 лошадиных сил.