11 ноября
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Автоновости
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Страхование автомобиля при покупке: какой вариант выбрать

В начале ноября 2023 года появилась информация о том, что полис ОСАГО исключат из обязательного перечня документов, которые необходимо предъявлять для регистрации купленного автомобиля в ГИБДД. Сейчас документ находится на рассмотрении Государственной думой, и уже одобрен ею в первом чтении. Однако, чтобы ездить на транспортном средстве по дорогам страны, не рискуя получить штраф, оформлять страховку все же придется. О важных нюансах для водителей расскажем ниже.

Покупка автомобиля.
Покупка автомобиля.
Фото: ru.freepik.com, автор senivpetro.

ОСАГО или КАСКО?

Споры по поводу выбора типа страхового полиса не утихают годами. Одни эксперты считают, что КАСКО предпочтительнее для новых машин, особенно, если они приобретаются в кредит. И большинство автосалонов, при автокредитовании действительно, требуют именно «комплексного автомобильного страхования». Но далеко не все знают, что, имея полис КАСКО на автомобиль, придется оформлять и ОСАГО, поскольку такое страхование обязательно для всех.

Важно: сегодня каско для старых авто доступно так же, как и для новых, поэтому, «возраст» машины значения не имеет. Вы можете оформить комплексное страхование по собственному желанию.

Сроки страхования

Иногда машины приобретаются для последующей перепродажи или с иными целями, не предусматривающими немедленное оформление страхового полиса. То есть, покупка автомобиля не всегда означает, что машина будет сразу задействована в дорожном движении. Кроме того, не всегда страховка нужна на полный период (12 месяцев).

Что делать в этом случае? Ответ прост: оформить осаго или каско на 1 месяц или иной подходящий период времени.

Для кого-то такой вариант — отличный способ почувствовать себя более уверенным за рулем новой машины. Кто-то успевает перепродать ТС. Кто-то приобретает страховку на короткий срок с иными целями. Во всех случаях укорачивание периода позволяет отлично сэкономить.

Условия страхования

Для оформления КАСКО и ОСАГО учитывается множество параметров, включая разновидность ТС, регион, возраст страхователя, стаж вождения, аварийность в прошлые периоды, а также некоторые другие. Стоимость ОСАГО примерно одинакова (разница составляет несколько тысяч рублей). КАСКО обойдется существенно дороже (4-12% от рыночной стоимости авто).

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