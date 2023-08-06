Стильный городской львенок. Peugeot 107 продают всего за 380 тыс. рублей

Владелец очень бережно и с любовью относится к своей "малютке". Словно котенка, он отдаст машину только в добрые руки.
Автомобиль приятно выглядит внешне. У него небольшой кузов с обтекаемым бампером. Для такой "малышки" всегда есть места на парковке. А приятный желтый цвет поднимает настроение.
Машина удобна в обслуживании. К ней подходят большая часть запчастей, агрегатов и кузовных деталей от Toyota Aygo.
По словам продавца, все системы автомобиля исправны: печка топит, кондиционер "холодит". Расход топлива в городе составляет всего 6 л.
"Наверное лучший автомобиль в своем классе по соотношению цена, дизайн, неприхотливость", - отмечает владелец.
У Peugeot 107 бензиновый двигатель на 1 л, коробка передач - робот и 68 лошадиных сил.