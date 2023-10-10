Привлекательную Honda 2001 года выпуска продают в Барнауле за 345 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Старую, добрую Honda Fire Blade продают в Барнауле за 345 тыс. рублей.

Мотоцикл в неплохом состоянии. Видно, что владелец заботился о нем.

Многие подмечают невысокую цену и хорошее качество модели.

Что продавец заменил:

Bилка пoлнocтью oбcлужена;

Новыe сaльники, пыльники;

Маслo в вилкe RЕРSOL;

Всe колoдки новыe;

Новaя цeпь;

Диски пocлe балансировки.

Мотоцикл отлично подойдет как начинающим, так и опытным водителям. Также он способен выдержать многократные падения.

У Fire Blade механическая коробка передач, бензиновый двигатель и 150 лошадиных сил.

Ранее мощный квадроцикл Stels Kazuma продают в Барнауле всего за 350 тыс. рублей.