Стало известно, кто не сможет сдать экзамен в ГИБДД в ближайшее время

Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, с 11 июля не смогут сдать экзамен в ГИБДД.
Глава ведомства рассказал, что с помощью интегрированной базы данных полицейские могут видеть, кто не явился в военкомат.
Более того, уклонисты не смогут претендовать на любые услуги, связанные с водительским удостоверением.
"Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — сказал Черников.
Ранее в Госдуме придумали наказание для уклонистов. Депутат предложил лишать их права работать в государственных структурах.