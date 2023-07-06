Стало известно, кто не сможет сдать экзамен в ГИБДД в ближайшее время

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, кто не сможет сдать экзамен на получение водительских прав. Об этом пишут РИА Новости.

Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, с 11 июля не смогут сдать экзамен в ГИБДД.

Глава ведомства рассказал, что с помощью интегрированной базы данных полицейские могут видеть, кто не явился в военкомат.

Более того, уклонисты не смогут претендовать на любые услуги, связанные с водительским удостоверением.

"Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — сказал Черников.

Ранее в Госдуме придумали наказание для уклонистов. Депутат предложил лишать их права работать в государственных структурах.