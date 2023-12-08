Стало известно, что в морозы износ деталей автомобиля усиливается в 10 раз

Это чревато скорейшим выходом деталей из строя.
Чаще всего в морозы возникают проблемы с гидроусилителем руля — из-за холода могут оторваться шланги.
В зоне повышенного риска — все изделия из резины. Автоматическая коробка переключения передач тоже получает высокую нагрузку из-за загустения масла, указывает Газета.Ru.
Ранее разъяренный медведь разорвал сбивший его автомобиль.
Косолапый внезапно выскочил на трассу и угодил под колеса автомобиля с "подбросом" на капот. После случившегося медведь упал с капота, потом стал догонять Lexus.
И уже сам забрался на капот автомобиля, стал рвать его зубами, оторвал кусок. Попутно разбил стекло, перекусил стойку. И попытался вытащить людей из машины.