Спортивный BMW X6 ярко-красного цвета продают за 4 млн рублей в Барнауле

BMW X6 2015 года выпуска ярко-красного цвета продают за 4 млн рублей в Барнауле.

BMW X6 известен как спортивный вседорожник. Он построен на базе модели X5, от которой перенял основную часть дизайнерских решений кузова. При этом дизайнеры сделали внешний вид данной модели более агрессивным, чтобы подчеркнуть его мощность.

"Благодаря спортивной подвеске, жестким настройкам, автомобиль имеет полностью легковые повадки, нехарактерные для большинства кроссоверов", - отмечают эксперты Drom.ru.

Салон отделан кожей ярко-оранжевого цвета. В систему управления включены двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, мультифункциональный руль спортивного типа, стереосистема с шестью динамиками, навигационная система, система громкой связи с разъемом USB.

Из плюсов автомобиля эксперты отмечают динамичность. А из минусов называют малую функциональность и жесткость.

У BMW X6 бензиновый двигатель на 4,4 л, автоматическая коробка передач и 575 лошадиных сил.