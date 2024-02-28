Porsche 911 Carrera 2024 года выпуска продают в Новосибирске за 19 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Сочный Porsche для настоящих девочек продают в Сибири за 19 млн рублей.

Несмотря на визуальную схожесть со всеми предшественниками, вместе взятыми, «немец» улучшился по всем параметрам без исключения: он слегка укрупнился в размерах, получил полностью новый, но узнаваемый салон и пополнил свой функционал современными системами.

Помимо этого, автомобиль «вооружился» модернизированным мотором и новой роботизированной трансмиссией, в результате чего прибавил в динамичности, а также «взгромоздился» на серьезно доработанное шасси.

Снаружи «восьмой» Porsche 911 впечатляет своей экспрессией – в его очертаниях не просто соблюдается преемственность, но и прослеживаются определенные ассоциации с предшественниками 1960-х и 1970-х годов, хотя ручки, утопленные в дверные панели и выдвигающиеся с помощью электропривода, не позволяют забыть, в каком все-таки веке создана машина.

В профиль автомобиль в буквальном смысле завораживает своими элегантными, сбалансированными и стремительными пропорциями – сильный завал лобового стекла, крыша с небольшой горбинкой, узкие «капли» бокового остекления, мускулистые «бедра» и внушительные росчерки колесных арок.

При этом цвет создан для настоящих девочек — он сочный и притягательный.

У Porsche 385 лошадиных сил и роботизированная коробка передач.

Ранее сообщалось, что Aurus Senat продают в Сибири за 42 млн рублей.

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