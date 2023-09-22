Черную Subaru WRX продают в Барнауле за 965 тыс. рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Скоростная Subaru с мощным выхлопом продается в Барнауле за 965 тыс. рублей.

История данной модели начинается в далёком 1992 году, когда на замену Subaru Legacy в ралли пришла Impreza. Сначала был заключен договор с компанией ProDrive на модернизацию и обслуживание автомобилей, которые выступают на ралли.

Затем, спустя два года был представлен седан от STI, который имел более яркую спортивную направленность, в том числе двигатель EJ207 280 лошадиных сил, усиленную подвеску, тормозную систему и ещё много разнообразных улучшений.

Владелец уверяет в машине сделан хороший выхлоп и при регистрации ничего переставлять не придется.

Автомобиль выглядят очень серьезно и привлекательно. Черный цвет придает брутальности.

Бензиновый двигатель рассчитан на 2,5 л. Имеет механическую коробку передач и 230 лошадиных сил.

Ранее Chrysler Crossfire продают в Барнауле за 900 тыс. рублей.