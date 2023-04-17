Шикарный Rolls-Royce Cullinan примерно за 65 млн рублей заметили на барнаульских улицах

На улицах Барнаула заметили шикарный Rolls-Royce Cullinan. Он известен своими роскошными характеристиками и высокой ценой.

Автомобиль заметили читатели altapress.ru на улице Льва Толстого.

Rolls-Royce Cullinan известен своим элегантным внешним видом и высокими техническими характеристиками. С ним возможно путешествовать с комфортом по самому страшному бездорожью, сообщает официальный сайт дилера.

Дизайн автомобиля отличается сочетанием роскоши, функциональности и проходимости. Черный классический кузов украшен эффектными вставками. Спереди автомобиль установлена огромная хромированная алюминиевая решетка радиатора с вертикальными рейками.

Вот так выглядят представители Rolls-Royce Cullinan:

Есть здесь и традиционные для моделей британского бренда элегантные задние двери, открывающиеся против хода движения.

В 2022 году автомобиль данной марки, но в белом цвете, продавали за 62 млн рублей на «Авито». В других городах, например, в Новосибирской области Rolls-Royce Cullinan стоит 95 млн рублей, а в Москве — от 53 до 77 млн рублей.