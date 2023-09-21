21 сентября
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Автоновости

Серьезный Infiniti в черном цвете продают в Барнауле всего за 1 млн рублей

Infiniti для серьезных людей продают в Барнауле за 1 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Серьезный Infiniti в черном цвете продают в Барнауле всего за 1 млн рублей.
Серьезный Infiniti в черном цвете продают в Барнауле всего за 1 млн рублей.
"Авито"

Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan.

Владелец уверяет что в машине качественная музыка boss. Она будет радовать любителей громких поездок.

Что установлено в машину

  • Усиленная W-образная задняя нижняя распорка;
  • Заменены фиксаторы боковых дверей.

Из безопасности:

  • Установлена последняя версия "Старлайн" с jsm модулем и маяком.

Это функция дает автомобилю защиту. Ведь всегда можно отследить его. И так же в любом месте мира, находясь далеко от машины, вы сможете ее открыть и завести иногда очень удобно.

Пробег у Infiniti 179 тыс. км.

Бензиновый двигатель рассчитан на 3,5 л. Автоматическая коробка передач и 280 лошадиных сил.

Ранее семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей.

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