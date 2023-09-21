Серьезный Infiniti в черном цвете продают в Барнауле всего за 1 млн рублей.

Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan.
Владелец уверяет что в машине качественная музыка boss. Она будет радовать любителей громких поездок.
Что установлено в машину
- Усиленная W-образная задняя нижняя распорка;
- Заменены фиксаторы боковых дверей.
Из безопасности:
- Установлена последняя версия "Старлайн" с jsm модулем и маяком.
Это функция дает автомобилю защиту. Ведь всегда можно отследить его. И так же в любом месте мира, находясь далеко от машины, вы сможете ее открыть и завести иногда очень удобно.
Пробег у Infiniti 179 тыс. км.
Бензиновый двигатель рассчитан на 3,5 л. Автоматическая коробка передач и 280 лошадиных сил.
Ранее семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей.