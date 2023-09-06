6 сентября
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Автоновости

Семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Лодку "Казанку" для прогулок с семьей продают в Барнауле за 1,1 млн рублей. Объявление выставили на "Авито".

Семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
Семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
Авито

Как заявляет продавец, лодка в идеальном техническом и косметическом состоянии. Эксплуатировалась мало.

Двигатель Yamaha имеет мощность 60 лошадиных сил.

"Очень экономичный, мотор покупался новым в Санкт-Петербурге", пишет владелец.

Также в комплекте есть запасные винты. Скорость по воде с четырьмя пассажирами достигает 58-64 км/ч.

Фишки, которые есть в лодке

  • установлено дистанционное управление;
  • установлена помпа водоотливная;
  • стационарный бак на 55 л;
  • ходовой тент, приемник.

Также есть спиннинг.

Ранее алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.

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