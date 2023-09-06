Семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.

Как заявляет продавец, лодка в идеальном техническом и косметическом состоянии. Эксплуатировалась мало.
Двигатель Yamaha имеет мощность 60 лошадиных сил.
"Очень экономичный, мотор покупался новым в Санкт-Петербурге", пишет владелец.
Также в комплекте есть запасные винты. Скорость по воде с четырьмя пассажирами достигает 58-64 км/ч.
Фишки, которые есть в лодке
- установлено дистанционное управление;
- установлена помпа водоотливная;
- стационарный бак на 55 л;
- ходовой тент, приемник.
Также есть спиннинг.
Ранее алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.