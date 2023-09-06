Лодку "Казанку" для прогулок с семьей продают в Барнауле за 1,1 млн рублей. Объявление выставили на "Авито" .

Семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.

Как заявляет продавец, лодка в идеальном техническом и косметическом состоянии. Эксплуатировалась мало.

Двигатель Yamaha имеет мощность 60 лошадиных сил.

"Очень экономичный, мотор покупался новым в Санкт-Петербурге", пишет владелец.

Также в комплекте есть запасные винты. Скорость по воде с четырьмя пассажирами достигает 58-64 км/ч.

Фишки, которые есть в лодке

установлено дистанционное управление;

установлена помпа водоотливная;

стационарный бак на 55 л;

ходовой тент, приемник.

Также есть спиннинг.

Ранее алюминиевую лодку с жестким корпусом продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.