25 сентября
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Автоновости

Семейную Toyota Granvia прямо с салона продают в Барнауле за 7,4 млн рублей

Большую семейную Toyota Granvia в новом состоянии продают за за 7,4 млн рублей в Барнауле. Объявление выставили на "Авито".

Семейную Toyota Granvia прямо с салона продают в Барнауле за 7,4 млн рублей.
Семейную Toyota Granvia прямо с салона продают в Барнауле за 7,4 млн рублей.
"Авито"

Toyota Granvia в 2020 относилась к 2 поколению, выпускалась в кузове: минивэн.

Автомобиль комплектовался моторами объемом: 3,5 л. В 2020 году Toyota Granvia осталась без рестайлинга.

Внутри машины шикарный салон, который сможет уместить даже самую большую семью.

Интересные фишки:

  • Электропривод боковых зеркал;

  • Боковые зеркала с повторителями указателей поворота;

  • Обогрев заднего стекла;

  • Кожаная оплетка рулевого колеса;

  • Цветной многофункциональный дисплей;

  • Дистанционный ключ;

  • Бесключевой доступ;

  • Круиз-контроль;

  • Датчики дождя, света;

  • Две электродвери;

  • Система стоп-драйв (антистолкновения).

Бензиновый двигатель рассчитан на 3,5 л и 277 лошадиных сил.

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