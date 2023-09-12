Семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей.

Автомобиль отлично подойдет для дальних поездок с семьей, а также для городской суеты.
Что заменили
- Выполнен полный рестайлинг автомобиля
- Салон Grand Edition 2012 года (в хорошем состоянии)
- Произведена замена масла в ДВС со всеми фильтрами
- Произведена замена всех неисправных узлов подвески
- Заменен расширительный бачок с охлаждающей жидкостью
- Произведен ремонт всех 6 форсунок (есть документы)
- Произведена замена регулятора давления топлива на топливной рейке
- Произведена замена свечей накаливания
- Ремонтировалась турбина (меняли актуатор)
Владелец автомобиля уверяет, что все работает как положено.
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