18 июня
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Автоновости

Сечин заявил, что электромобили стали фактором риска для энергосистемы

Возросшее количество электромобилей может оказаться серьезным фактором риска для мировой энергосистемы, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет «Прайм».

Игорь Сечин.
Игорь Сечин.
kremlin.ru

Количество электрокаров в мире уже превысило 25 млн. И растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и испытанием ее устойчивости, указывает Газета.Ru.

Об этом глава "Роснефти" заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом на электромобиле у своих резиденций часто катается Путин. Президент РФ,, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция "Бочаров ручей"). Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.

Между тем в России планируют выпускать электромобили класса люкс. Это Aurus.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила что за такими технологиями стоит будущее, но пока к электромобилям она относится осторожно. Говоря о новом продукте и товаре, заключила вице-премьер, нужно думать и о технологии его утилизации.

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