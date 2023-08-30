Сборный любимец Suzuki Jimny продают в Барнауле за 1 млн рублей

Автомобиль с левым рулем имеет пробег 190 тыс. километров. Мощность двигателя составляет 85 лошадиных сил.

"Продаю своего любимца. Обладающий полной безнаказанностью, для гражданской эксплуатации! Построенный с головой, с руками растущими из нужных мест, с любовью и трепетом!!!", пишет продавец о машине.