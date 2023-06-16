Самый старый автомобиль советских годов продают за полмиллиона рублей в Барнауле

ГАЗ 69 - это легенда советского автопрома. Он считается автомобилем повышенной проходимости. Не зря первые опытные образцы носили название «Труженик».
У этого автомобиля двухдверный восьмиместный кузов. Шесть человек сидят на продольных трехместных лавках, один пассажир впереди и один водитель. Также есть откидной задний борт.
Отличительная черта - съемный тент на металлическом каркасе. В отечественной литературе его назвали как «фаэтон», так как у него были съёмные, а не поднимающиеся, боковые стекла.
Старше этого авто только его собрат ГАЗ 69, который собрали в 1954 году. Владелец его значительно улучшил и продает за 2,5 млн рублей. О нем altapress.ru писала в своем материале.
У ГАЗ 69 механическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,1 л и 55 лошадиных сил.