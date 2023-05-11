С начала года в ДТП на Алтае погибло уже полсотни человек

Как и почему гибли люди в ДТП на Алтае в 2022 году
За 2022 год в ДТП на Алтае погибло 265 человек. Каждый третий встретил смерть в аварии, тот или иной участник которой пребывал в алкогольном опьянении. По словам министра, треть всех ДТП в 2022 году происходила из-за выбора водителями неверной скорости, еще треть — по той же причине, но еще и сопровождавшейся несоответствующими дорожными условиями.
Антон Воронов,
глава минтранса АК:
Безопасность дорожного движения — это межотраслевой вопрос. Что касается нашей части, то мы устраняем дорожные условия, способствующие ДТП. Количество обусловленных ненадлежащим содержанием дорожной сети аварий уменьшается.
Какие дорожные работы ведутся в Алтайском крае
Чиновник отметил, что в этом году дорожные работы начались на две недели позже, чем в прошлом. Уже начался ямочный ремонт, но выпал снег и пришлось переключиться на него. В настоящий момент наиболее активные работы ведутся по ямочному ремонту, заливке швов и восстановлению дорожной разметки.
Уже стартовали работы на дорогах:
- Новокалманка — Огни — Михайловка в Усть-Калманском районе;
- Алтай — Кузбасс в Тальменском районе;
- Павловск — Камень-на-Оби — Новосибирская область в Крутихинском районе;
- Бийск-Карабинка — Республика Алтай в Бийском районе;
- Туристическая автодорога Алтайское — Ая (переходящий двухлетний объект).