Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит на фоне роста цен

В России стали чаще покупать автомобили в кредит на фоне роста цен и снижения ставок по займам, сообщает "Коммерсантъ".

В июле банки выдали 113,6 тыс. автокредитов на сумму 165 млрд рублей. В годовом выражении объем выдачи кредитов вырос на 114% в количественном и на 186% — в денежном выражении, указывает Lenta.ru.

По сравнению с предыдущем месяцем прирост составил 37 и 30% соответственно.

Ранее о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты.

Долги

Самым страшным следствием подорожания цен, по мнению экономиста, может стать отказ людей платить долги по кредитам.

На сегодняшний день суммарно россияне набрали кредитов на 33 трлн рублей — примерно половина ипотечные, половина — потребительские.

У человека будет выбор — накормить ребенка или заплатить за кредит. Может все обрушиться, как карточный домик.