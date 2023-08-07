Роскошную Tesla Model S AT с белоснежным салоном продают за 6 млн рублей

Черный Tesla Model S AT 2019 года выпуска продают за 6 млн рублей в Барнауле.

Внешний вид Tesla Model приятно радует глаз. Водители отмечают, что автомобиль сочетает в себе мощность, комфорт, экономию, инновацию и надежность.

Продавец уверяет — пробега на одном заряде в среднем хватает на 500 км. Мощность составляет 820 лошадиных сил.

Салон отделан белой кожей, которую очень легко очищать. Узнаваемая Т-образная деталь вместо решетки гармонирует с узкими воздухозаборниками. Автомобиль идеален как для города, так и для дальних поездок. Необходимый радиус разворота не превышает 5,7 м., что добавляет маневренности даже в тесных городских дворах. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24, что позволяет чувствовать себя комфортно на высоких скоростях.

В управление Tesla Model включены автопилот, 6 камер и умная пневматическая подвеска RAVEN.

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