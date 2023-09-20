Черный BMW X5 продают в Барнауле за 1,8 млн рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Роскошный BMW X5 с бронепленкой черного цвета продают за 1,8 млн рублей в Барнауле.

BMW 5-Series в 2004 относился к 4, 5 поколению, выпускался в кузове: седан, универсал.

Новый дизайн, наделенный сходством со «старшей» BMW 7-й серии E65, призван создавать ощущение надежности, солидности и устойчивости. Кузов состоит из композиции стальных и алюминиевых деталей, при этом из «крылатого металла» выполнены все детали передней части, включая лонжероны, крылья, капот.

Вкупе с алюминиевой подвеской это позволило добиться идеальной развесовки (50:50). Данное поколение стало еще более «нафаршированным» электроникой. Мощность бензиновых и дизельных агрегатов BMW E60 2003-2007 — от 150 до 367 лошадиных сил.

Вновь предложены полноприводные модификации. В начале 2004 года «пятерки» нового поколения стали выпускать на сборочном заводе BMW в Калининграде, где автомобиль производится для российского рынка.

Водитель уверяет, что в машине родной кузов и отполирован в керамики.

Салон абсолютно чистый, в авто не курили.

Из интересного: установлена обновленная мультимедиа.

У автомобиля дизельный двигатель объемом 3 л. А также целых 218 лошадиных сил. Пробег составляет 211 тыс. км.

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