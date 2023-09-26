Раритетную Волгу продают в Барнауле за 180 тыс. рублей.

Волгу второго поколения можно смело причислять к автомобилям-долгожителям: еще в 1966 году в СССР сообщили о начале производства ГАЗ-24, а «потомки» этой модели выпускались вплоть до 2010 года.
Что делалось в машине:
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плановые работы(ТО);
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подвеску год-полтора назад полностью перебирали;
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заменены оба цилиндра сцепления;
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замена аккумулятора год назад на новый;
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замена задних колодок на новые.
Внутри салона сохранил все неплохо. Для настоящих ценителей редких и раритетных автомобилей ГАЗ 31105 Волга будет замечательным выбором.
Машина 2005 года выпуска.
Бензиновый двигатель имеет объем 2,3 л. А также 131 лошадиных сил.
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