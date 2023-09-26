27 сентября
﻿
Автоновости

Раритетную Волгу продают в Барнауле за 180 тыс. рублей

Волгу в редком цвете "Мальта" продают в Барнауле за 180 тыс. рублей. Объявление выставили на "Авито".

Раритетную Волгу продают в Барнауле за 180 тыс. рублей.
Раритетную Волгу продают в Барнауле за 180 тыс. рублей.
"Авито"

Волгу второго поколения можно смело причислять к автомобилям-долгожителям: еще в 1966 году в СССР сообщили о начале производства ГАЗ-24, а «потомки» этой модели выпускались вплоть до 2010 года.

Что делалось в машине:

  • плановые работы(ТО);

  • подвеску год-полтора назад полностью перебирали;

  • заменены оба цилиндра сцепления;

  • замена аккумулятора год назад на новый;

  • замена задних колодок на новые.

Внутри салона сохранил все неплохо. Для настоящих ценителей редких и раритетных автомобилей ГАЗ 31105 Волга будет замечательным выбором.

Машина 2005 года выпуска.

Бензиновый двигатель имеет объем 2,3 л. А также 131 лошадиных сил.

Ранее скоростная Subaru с мощным выхлопом продается в Барнауле за 965 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость