12 июля
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Автоновости

Путин запретил выдавать права автомобилистам, пойманным на пьяном вождении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым запрещается сдавать экзамен на получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Руль.
Руль.
unsplash.com

Граждане считаются подвергнутыми административному наказанию со дня вступления в силу соответствующего постановления и в течение года после окончания его исполнения.

Подписанный закон предусматривает, что в этот период граждане не смогут получить водительские права, указывает "Коммерсантъ".

Федеральный закон вступает в силу 1 апреля 2024 года.

Ранее в МВД добавили новые задания в экзамен на водительские права. В частности в экзамен включили вопрос о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В МВД пояснили — необходимость в правках в экзамене появилась в связи с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта.

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