12 августа
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Автоновости

Пассажиры автобуса внезапно приняли душ во время поездки

Летний душ утром из-за сильного ливня стал неожиданностью для пассажиров автобуса во Владивостоке.

Автобус №125 в Барнауле
Автобус №125 в Барнауле
Fotobus.msk.ru/

Это случилось из-за неисправного кондиционера. И поездка обернулась для пассажиров водными процедурами, пишет primamedia.ru.

Многие считают, что лучший способ проснуться и взбодриться утром — это не чашечка ароматного кофе, а хороший прохладный душ. Правда, не автобусный. Хотя барнаульцам это не грозит — в городе нет общественного транспорта с кондиционерами.

Между тем бийчане жаловались, что не могут уехать домой из-за переполненных автобусов. Очевидцы конфликта отметили в комментариях, что следом за автобусом приехал второй, уже полупустой. Потому другим пассажирам не было причины ломиться в первый автобус, "как стадо баранов".

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