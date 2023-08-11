Пассажиры автобуса внезапно приняли душ во время поездки

Это случилось из-за неисправного кондиционера. И поездка обернулась для пассажиров водными процедурами, пишет primamedia.ru.

Многие считают, что лучший способ проснуться и взбодриться утром — это не чашечка ароматного кофе, а хороший прохладный душ. Правда, не автобусный. Хотя барнаульцам это не грозит — в городе нет общественного транспорта с кондиционерами.

Между тем бийчане жаловались, что не могут уехать домой из-за переполненных автобусов. Очевидцы конфликта отметили в комментариях, что следом за автобусом приехал второй, уже полупустой. Потому другим пассажирам не было причины ломиться в первый автобус, "как стадо баранов".