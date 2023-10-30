«Открытие Авто»: четверть российских автолюбителей хотели бы сегодня купить электрокар

25% российских автолюбителей хотели бы купить электрокар. Каждый четвертый опрошенный при этом готов рассмотреть к покупке именно российский электромобиль. Главные препятствия для приобретения электрокаров, по мнению россиян, — отсутствие развитой инфраструктуры их обслуживания и высокие цены. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ).

О твердом желании купить электромобиль заявили 25% опрошенных. Больше всего желающих среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет (39%), а также в Москве и Московской области (34%). Не готовы покупать электрокар 40%. Наиболее высок этот показатель среди водителей старше 55 лет (45%) и на Северном Кавказе (48%). При этом 35% респондентов не имеют четкого мнения относительно приобретения электромобиля.

Среди тех, кто готов приобрести электрокар, 26% рассматривают к покупке российские электромобили, а 74% предпочтут подобное авто иностранного производства. Мужчины гораздо более решительно настроены в пользу иностранных электрокаров, чем женщины (81% против 66%), а женщины намного лояльнее мужчин к отечественным машинам (49% против 37%). Иностранные электромобили наиболее популярны у водителей возрастной категории 41-55 лет (78%), а также у сибиряков и уральцев (по 78%), отечественные — у водителей 26-40 лет (47%) и на Северном Кавказе (53%).

82% готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей, 17% - от 2 до 5 миллионов и лишь 1% — от 5 до 10 миллионов рублей.

60% не знают о скидках на электрокары в рамках льготной программы автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет, 74% автолюбителей в Приволжском федеральном округе). Что-то слышали о таких скидках 30%. Лишь 10% опрошенных твердо знают о возможности приобрести электромобили со скидкой в размере 25%. Наиболее информированы в этом отношении самые молодые водители в возрасте 18-25 лет (21%), а также на Северном Кавказе (21%) и в Московском регионе (18%).

Среди главных причин, по которым опрошенные не готовы сегодня приобретать электромобиль, 29% отметили отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания таких машин, 25% отпугивает высокая цена. На слабый аккумулятор («на них далеко не уедешь») указали 12%. По 4% назвали недостаточный выбор моделей и недоверие к качеству производства. А 24% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания.

Электрокары постепенно завоевывают сердца и ума россиян, и этот процесс со временем только будет набирать обороты. Об этом говорят и опросы, и статистика. Если по итогам регистраций авто за 9 месяцев прошлого года электрокары составляли 0,4% в общих продажах новых авто, то за 9 месяцев этого года их доля увеличилась уже до 1,3%. В пятерке лидеров – немецкий Volkswagen, отечественный Evolute, китайский Zeekr и Voyah и американская Tesla, — отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

Сегодня выгода от владения электромобилем очевидна — это более экономичное и экологичное средство передвижения. Рынок электромобилей еще не сформировался, но растет очень быстрыми темпами. Параллельно развивается и инфраструктура, которая уже позволяет без проблем пользоваться электрокаром в больших городах, — прокомментировал Алексей Ледков, директор департамента дистрибуции и развития дилерской сети ООО «Моторинвест». — Сегодня на рынке представлены не только дорогие премиальные модели электромобилей, но и более бюджетные версии. При условии близкой по стоимости к автомобилю ДВС цене они позволяют достигнуть значительной экономии от владения: низкая стоимость электричества, меньшие расходы на обслуживание, а также бесплатные парковки в больших городах и проезд по платным трассам. Разнообразная модельная линейка электрокаров EVOLUTE, сборка которой налажена на собственном заводе в Липецкой области, предлагает как практичные и недорогие электроседаны i-PRO и городские электрокроссоверы i-JOY, так и более премиальные модели — инновационный SUV i-SKY и спортивный E-SUV i-JET.

* Опрос проведен в сентябре 2023 года среди 3000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.