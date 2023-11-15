Остановился рост продаж автомобилей с пробегом в России

Отмечается, что продажи составили 512 тыс. Рынок не смог вернуться на уровень летних продаж.
В сентябре продажи упали на 7,6% из-за роста ключевой ставки и подорожания кредитов.
Эксперты считают, что если не произойдет форс-мажор, то продажи начнут расти уже с середины ноября. По их мнению, люди уже привыкли к курсу валют.
При этом автодилеры снижают цены для повышения спроса, но клиенты реагируют на акции значительно хуже, чем в мае или июне.
Ранее сообщалось, что в Барнауле рассказали нюансы графика нового маршрута №99.