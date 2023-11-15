16 ноября
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Автоновости

Остановился рост продаж автомобилей с пробегом в России

В октябре продажи поддержанных автомобилей в России составили всего на 0,5% больше, чем в сентябре, сообщает "Коммерсант".

Пробки, дороги, заторы.
Пробки, дороги, заторы.
unsplash.com.

Отмечается, что продажи составили 512 тыс. Рынок не смог вернуться на уровень летних продаж.

В сентябре продажи упали на 7,6% из-за роста ключевой ставки и подорожания кредитов.

Эксперты считают, что если не произойдет форс-мажор, то продажи начнут расти уже с середины ноября. По их мнению, люди уже привыкли к курсу валют.

При этом автодилеры снижают цены для повышения спроса, но клиенты реагируют на акции значительно хуже, чем в мае или июне.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рассказали нюансы графика нового маршрута №99.

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