OMODA S5 GT скоро в Автоцентре АНТ

Стильный дизайн, технологии, комфорт управления, безопасность — все по высшему стандарту самых модных гаджетов воплощено в новом седане OMODA S5 GT.

Характер будущего

Спортивная версия Omoda S5 GT — это, прежде всего, внимание к деталям. Шестигранная глянцевая решетка радиатора и яркие оранжевые суппорты, скрытые за двойными спицами, отражают решительный характер седана. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 делают его маневренным и ловким.

За динамичность и выносливость отвечают 150-сильный турбомотор и усиленная тормозная система, выдерживающие высокие спортивные нагрузки.

Справка OMODA S5 GT Седан: 5-местный

Двигатель: бензиновый 1.6T 7DCT (150 л. с. при 5500 об / мин), Макс. крутящий момент, 275/ при 3800 об / мин

Габаритные размеры, мм.: 4691 /1814/1493

Колесная база: 2650

Расход –9,5/6,9/5,3 Бензин Евро-6 АИ-92

Привод: передний

КПП: роботизированная DCT7

Дорожный просвет, мм.160

Размер шин: 205 / 50 R17 с датчиками (TPMS)

Стиль и технологии

Ровно очерченные стрелки дневных ходовых огней и LED фары делают взгляд седана по-настоящему гипнотическим. Вместе с тем они обеспечивают комфорт всем участникам дорожного движения: фары адаптируются к дорожной обстановке и меняют интенсивность освещения.

Максимальное покрытие светодидов дальнего света — 200 метров.

Спортивный задний бампер дополнен сдвоенными хромированными патрубками и широкой декоративной вставкой под карбон.

Колесная база

Колесная база Omoda S5 GT 2650 мм придает седану стабильность и устойчивость на скоростных трассах, а также обеспечивает дополнительное пространство в салоне и вместительный багажный отсек объемом 482 л. На втором ряду с комфортом разместятся трое взрослых пассажиров.

Новый седан OMODA S5 GT. Источник: компания АНТ. Новый седан OMODA S5 GT. Источник: компания АНТ. Новый седан OMODA S5 GT. Источник: компания АНТ. Новый седан OMODA S5 GT. Источник: компания АНТ. Новый седан OMODA S5 GT. Источник: компания АНТ.

Комфорт водителя и пассажиров

Спортивные передние сиденья из высококачественной искусственной кожи обладают развитой боковой поддержкой и регулируются электроприводом по шести направлениям. Кресла также оснащены вентиляцией и подогревом.

В OMODA S5 GT комфорт водителя и пассажиров — в приоритете. Тишина в салоне достигается за счет увеличенной толщины стекол 4 мм и улучшенной шумоизоляции кузова.

Интерьер седана

Энергичный темперамент автомобиля прослеживается в каждой детали интерьера: оранжевых ремнях безопасности, контрастной оранжевой прострочке сидений, декоре дверных панелей и центральной консоли. На педалях есть накладки из нержавеющей стали с резиновыми элементами: они гарантируют надежный контакт с обувью водителя.

Руль с электрическим обогревом и отделкой из натуральной кожи имеет D-образную скошенную форму. Под рулем — лепестки ручного управления автоматической коробкой — это еще одно решение, которое пришло из автоспорта. Более того, руль S5 GT гораздо «тяжелее», чем на стандартных версиях седана.

Салон Omoda S5 GT — воплощение спортивного стиля.

Турбина и сцепление

Под капотом Omoda S5 GT распложен турбированный мотор объемом 1,6 литра, который оснащен системой непосредственного впрыска с интеллектуальным управлением iHEC (Intelligent Highly Efficient Combustion). 150 лошадиных сил и выдающиеся 275 Нм крутящего момента доступны в диапазоне от 2000 до 3800 оборотов в минуту: дополнительный запас тяги «под педалью» обеспечен. Omoda S5 GT разгоняется до 100 км/ч всего за 7,5 сек.

Для автомобиля предлагается единственный вариант коробки передач: преселективный с двумя сцеплениями мокрого типа. Он гарантирует отличную динамику и низкий расход топлива.

Аэродинамика и спортивные настройки

Расход топлива Omoda S5 GT в загородном режиме составляет всего 5,3 л/100 км. Этот показатель — заслуга экономичного двигателя, эффективной роботизированной коробки передач и выверенного с точки зрения аэродинамики кузова коэффициента лобового сопротивления — 0,291.

Спецверсия Omoda S5 GT получила более жесткие пружины со спортивными амортизаторами. Такая подвеска позволяет быстрее и увереннее проходить сложные повороты.

Отклик двигателя на работу с педалью газа и алгоритм переключений в коробке передач можно поменять через выбор одного из режимов движения. Режим Eco позволяет добиться минимального расхода топлива, сбалансированный Normal отлично подходит для ежедневных поездок, а «заряженный» режим Boost в полной мере раскрывает спортивный характер Omoda S5 GT.

Цифровая панорама

Приборная панель и центральный дисплей на Omoda S5 GT объединены в единый панорамный блок, диагональ каждого экрана — 10,25 дюймов.

Левый экран исполняет роль цифровой панели приборов, в то время как правый сенсорный используется для отображения важной информации об автомобиле. При этом водителю доступны три темы для оформления дизайна экранов.

Комплекс решений для вашей безопасности

Автомобиль оснащен комплексом систем системой электронных ассистентов ADAS (Advanced Driver Assist Systems). Электронные помощники предупреждают об опасностях, помогают справляться со сложными ситуациями и обеспечивают комфортное движение.

Автомобиль — гаджет

Omoda S5 GT — автомобиль будущего, который хорошо знает своего владельца. Седан «видит» ключ на расстоянии 1,2 м и сам открывает замки, а двигатель запускается кнопкой.

После того, как вы сели за руль, медиасистема тут же подключается к вашему смартфону. Ей доступны беспроводные протоколы Apple CarPlay

и Android Аuto. Водитель может управлять приложениями телефона голосом и через центральный дисплей на передней панели. Для зарядки мобильных устройств в автомобиле есть три USB-разъема и беспроводная зарядка.

Автомобиль закрывается сам, когда водитель, взяв ключ, отходит от автомобиля на расстояние 1,5 м.

Совершенная основа

Седан Omoda S5 GT построен на универсальной модульной платформе М1Х, его двигатель и коробка передач — результат сотрудничества с ведущими европейскими инженерами.

Кузов более чем на 60% сделан из высокопрочных и сверхвысокопрочных видов стали. Он одновременно легкий и в то же время отличается исключительной жесткостью на кручение, что лучшим образом сказывается на управляемости. Наиболее важные элементы силовой конструкции изготовлены методом горячей штамповки.