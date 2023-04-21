Один из самых вместительных автомобилей продают за 1,9 млн рублей в Бийске

Вместительный Honda Stepwgn 2017 года выпуска продают за 1,9 млн рублей в Бийске. Объявление размещено на Drom.ru.

Honda Stepwgn 2017 года выпуска продают за 1,9 млн рублей

Honda Stepwgn — самый устойчивый и управляемый автомобиль в своем классе. У него большой, мощный кузов (4735 — 1695 — 1840), выкрашенный в темно-красный цвет под названием Wine.

У автомобиля самый просторный салон. Он вмещает до восьми человек, включая водителя. Третий ряд сидений может складываться в пол и многократно увеличивать место в багажнике.

У Honda Stepwgn есть мультимедийный проигрыватель Alpine, потолочный монитор для пассажиров, адаптивный круиз-контроль и две печки.

Для безопасности в автомобиле установили систему предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, подушки безопасности для водителя и пассажиров, два видеорегистратора.

У Honda Stepwgn бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач — вариатор и 150 лошадиных сил.