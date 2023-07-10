Один из самых дорогих автомобилей Rolls-Royce Cullinan продают за 43,5 млн рублей в Барнауле

Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска неожиданно появился на Барнаульском рынке. Его обещают продать за 43,5 млн рублей.

Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска в Барнауле

В последний раз Rolls-Royce появлялся в объявлениях Барнаула в декабре 2022 года. Тогда продавали модель 2021 года выпуска за 62 млн рублей.

Также английский автомобиль видели на улицах города в апреле 2023 года. Его заметили на ул. Льва Толстого.

Rolls-Royce Cullinan - первый кроссовер в истории компании Rolls-Royce. Свое название автомобиль получил в честь крупнейшего алмаза в истории человечества «Куллинан».

И не зря, ведь машина известна своим элегантным внешним видом и высокими техническими характеристиками. Данная модель выкрашена в бордовый цвет. Внутри салон отделан кожей красного и белого цвета и украшен вставками светлого дерева.

Владелец заявляет, что несмотря на четыре года использования Rolls-Royce, автомобиль в идеальном состоянии. Модель использовали в качестве коллекционного автомобиля. Пробег составляет всего 4,7 тыс. км.

У Rolls-Royce бензиновый двигатель, автоматическая коробка передач и 570 лошадиных сил. Полный привод.