Новый роскошный Lexus LX600 продают за 19,4 млн рублей в Барнауле

Lexus LX600 2023 года выпуска в самой лучшей комплектации продают за 19,4 млн рублей в Барнауле.

Новый Lexus LX600 представляет собой люксовое воплощение Toyota Land Cruiser. Данная модель продается в комплектации Luxury+, которая отличается богатым оснащением.

Кузов выкрашен в цвет "черный металлик", салон отделан бордовой кожей. На приборной панели представлено несколько экранов, включая медиасистему. Также для задних пассажиров представлено несколько мониторов, они расположены в подголовниках передних сидений.

Инженеры решили не менять колесную базу LX, которая остается неизменной с 1995 года и составляет 2850 мм.

У Lexus LX600 бензиновый двигатель на 3,4 л, автоматическая коробка передач и 415 лошадиных сил.