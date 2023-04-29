Настоящий изумруд. BMW M3 в красивом цвете продают за 8,9 млн рублей в Барнауле

BMW M3 2021 года выпуска в красивом изумрудном цвете продают за 8,9 млн рублей в Барнауле.

BMW M3 2021 года выпуска за 8,9 млн рублей

BMW M3 — это спортивная версия известного бренда. Он отличается от других автомобилей более мощным двигателем, улучшенной подвеской и измененным дизайном.

Официальный дилер сообщает, что у BMW M3 есть высокопроизводительный 510-сильный рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW M TwinPower Turbo и многочисленные технологии привода и ходовой части, позаимствованными из автоспорта.

Кузов автомобиля выкрашен в яркий изумрудный цвет. Утонченные грани придают авто атлетичный вид. У BMW M3 вытянутая форма кузова для лучшей аэродинамики.

Салон авто отделан кожей и тканью. На приборной панели установлены два дисплея. Первый — перед рулем и второй — посередине приборной панели.

У BMW M3 автоматическая коробка передач и 510 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется всего за 3,5 секунд. Его максимальная скорость — 250 км/ч.