На Шанхайском автосалоне скоро рассекретят главный автомобиль Поднебесной

Главный автомобиль Китая покажут в апреле на автосалоне в Шанхае, пишет Lenta.ru.

На выставке рассекретят второе поколение Hongqi L5 — лимузин с кодовым названием N701. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ездит на броневике Hongqi N701 с прошлого лета.

Хотя внешность автомобиля лидера КНР не является секретом, не факт, что серийный N701 внешне повторит штучный седан Си.

Шанхайский автосалон продлится с 18 по 27 апреля.

Ранее в автосалонах закончились Lada Vesta. По словам президента компании Максима Соколова, производство обновленной версии Lada Vesta NG начнется в марте. Но пока только с механической коробкой передач.