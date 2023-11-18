На «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».

Владелец отмечает, что самокат имеет самую максимальную комплектацию: элeктpогуceница, клaccичеcкoе мотор-колесо, лыжа, грузовое колесо.
В комплекте:
- Задняя гусеница
- Заднее колесо
- Передняя лыжа
- Переднее колесо
- Скоростное ЗУ
- Набор инструментов.
Особенности:
- Подключение к телефону через приложение
- Противоугонная система
- Шины с антипроколом
- Быстросъемная батарея.
Все части меняются, подходит для езды зимой, а также по бездорожью и в летнее время.
Тормозная система: передний и задний масляный тормоза + электронный тормоз.
Подвеска: двойная пневморычажная перед и зад.