19 ноября
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Автоновости

На «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья»

Hoвый зимний элeктpосамoкат Titanium G63 Аll in Оnе продают в Москве за 179 тыс. рублей.

На «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».
На «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».
«Авито»

Владелец отмечает, что самокат имеет самую максимальную комплектацию: элeктpогуceница, клaccичеcкoе мотор-колесо, лыжа, грузовое колесо.

В комплекте:

  • Задняя гусеница
  • Заднее колесо
  • Передняя лыжа
  • Переднее колесо
  • Скоростное ЗУ
  • Набор инструментов.

Особенности:

  • Подключение к телефону через приложение
  • Противоугонная система
  • Шины с антипроколом
  • Быстросъемная батарея.

Все части меняются, подходит для езды зимой, а также по бездорожью и в летнее время.

Тормозная система: передний и задний масляный тормоза + электронный тормоз.

Подвеска: двойная пневморычажная перед и зад.

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